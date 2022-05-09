На автодороге в Лагиче устраняют последствия камнепада

На автодорогу в Лагиче сошел камнепад. Для ее расчистки и восстановления движения на место привлечены живая сила и техника.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил глава пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

"Дорога уже расчищена от большей части камней и обломков деревьев. Ожидается, что движение по ней будет восстановлено в течение получаса", - сказал Наджафли.

Отметим, что камнепад произошел на хребте Ниялдаг, где проходит автодорога Исмаиллы-Лагич-Демирчи-Шамахы.

Утром на автодорогу с высоких скал сошли ил, земля, камни и обломки деревьев. Поэтому движение транспортных средств на ней было приостановлено.