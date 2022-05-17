Пожар на заводе на Абшероне

На Абшероне на территории завода произошел пожар.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечено, что в поселке Джейранбатан на территории нефункционирующего в настоящее время деревообрабатывающего завода сгорели легковоспламеняющиеся конструкции кровли цеха общей площадью 672 кв. м, мазутный бак вместимостью 5 куб. м и печка.

Четыре баллона с пропаном емкостью 30 л, находящиеся внутри цеха, были вывезены пожарными в безопасное место.

Близлежащие цехи были защищены от огня.

Пожар потушен.