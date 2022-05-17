https://news.day.az/society/1462650.html В Азербайджане утверждены новые критерии определения инвалидности
В Азербайджане утверждены новые критерии определения инвалидности
В Азербайджане утверждены новые критерии определения инвалидности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим подписано соответствующее решение Кабинета министров страны.
Решение о "критериях определения инвалидности" вступает в силу с 1 июля 2022 года.
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