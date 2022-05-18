Назван суммарный объем водных ресурсов Азербайджана

По данным водного баланса 2021 года, суммарный объем водных ресурсов Азербайджана составил 24 миллиарда кубометров.

Об этом сказал Trend заведующий отделом управления водными ресурсами министерства экологии и природных ресурсов Муталлим Абдулгасанов, передает Day.Az.

По его словам, суммарный объем наземных водных ресурсов Азербайджана составляет 15 миллиардов кубометров, а подземных - около девяти миллиардов кубометров.

Завотделом также сообщил, что 11 миллиардов кубометров воды поступают в Азербайджан извне, а четыре миллиарда кубометров формируются на территории страны.

"Эти цифры свидетельствуют о постепенном сокращении наших водных ресурсов. За последние 20 лет их объем сократился на 15 процентов. Это происходит в основном из-за повышения температуры воздуха в последние годы. Все водные ресурсы в Азербайджане охраняются государством. У нас достаточно запасов воды, но наблюдается их сокращение. Из общего объема водных ресурсов Азербайджана пять миллиардов кубометров приходятся на освобожденные от оккупации территории", - сказал Абдулгасанов.

Он также отметил, что реки Кура и Араз играют особую роль в формировании водных ресурсов Азербайджана.

"На этих реках есть водохранилища. С начала 2022 года мы собрали в них значительно больше воды, чем в прошлом году", - сказал он.