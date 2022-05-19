В Азербайджане выявлены новые случаи заражения коронавирусом
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В Азербайджане выявлено еще 10 случаев заражения коронавирусом, 3 человека вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Умерших от коронавируса не зафиксировано.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 792 695 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 782 936 человека вылечились, 9 710 скончались, число активных больных - 49.

За прошедшие сутки проведено 2 964 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 865 181 тест.