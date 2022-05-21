Убегая из Ходжавенда армяне побросали оружие и боеприпасы

Сотрудники Ходжавендского РОП продолжают проводить мероприятия по обнаружению оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на брошенных военных позициях на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятий, проводимых сотрудниками Ходжавендского РОП на территории района, было обнаружено и изъято восемь автоматов, пять гранатометов, три пулемета, 1 632 патрона различного калибра и другие боеприпасы.