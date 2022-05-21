https://news.day.az/society/1463761.html В Хачмазе грузовик насмерть сбил пешехода
В Хачмазе грузовик насмерть сбил пешехода
В Хачмазе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 21 мая около 2:00 в селе Чинартала Хачмазского района грузовой автомобиль "DAF", которым управлял житель Барды П.Шарифов, сбил Шамсаддина Мурадова. Пешеход погиб на месте.
По данному факту проводится расследование.
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