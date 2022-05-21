В Хачмазе грузовик насмерть сбил пешехода

В Хачмазе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, 21 мая около 2:00 в селе Чинартала Хачмазского района грузовой автомобиль "DAF", которым управлял житель Барды П.Шарифов, сбил Шамсаддина Мурадова. Пешеход погиб на месте.

По данному факту проводится расследование.