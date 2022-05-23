В Азербайджане завершается работа над механизмом определения инвалидности по новым критериям

Завершается работа над механизмом по определению инвалидности по новым критериям.

Об этом сообщил Trend в понедельник глава комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гулиев, передает Day.Az.

По его словам, новые критерии уже утверждены Кабмином.

"В связи с этой сферой между министерством здравоохранения, министерством труда и социальной защиты населения и TƏBİB также проведен интернет-обмен, скоординированы электронные базы данных. Новые критерии будут применяться в электронной форме уже с 1 июля этого года. Считаю, что с введением новых критериев будет обеспечена прозрачность, устранен ряд проблем, у граждан будет возможность своевременно получать информацию, при обращении будут проведены в кратчайшие сроки экспертизы и назначения", - сказал Гулиев.

Отметим, что внесены изменения в закон "О правах лиц с инвалидностью". Согласно новым правилам, инвалидность будет определяться по степени потери функций организма. 30-60-процентная потеря функций организма будет соответствовать III группе инвалидности, 60-80-процентная потеря - II группе, 80-100-процентная потеря - I группе.

Согласно действующим правилам, инвалидность устанавливается по 150-160 заболеваниям. В соответствии с новыми правилами их число составит до 800.