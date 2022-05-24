https://news.day.az/society/1464531.html В Азербайджане разрабатываются правила онлайн-пожертвований
В Азербайджане разрабатываются правила онлайн-пожертвований
В Азербайджане разрабатывают правила осуществления пожертвований в режиме онлайн.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил во вторник на пресс-конференции заместитель председателя Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмаилов.
По его словам, в связи с этим ведутся соответствующие работы.
"После завершения работ общественности будет предоставлена подробная информация", - сказал Исмаилов.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре