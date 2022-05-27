https://news.day.az/society/1465714.html В Азербайджане названо число избирателей в возрасте 100 и более лет
В Азербайджане названо число избирателей в возрасте 100 и более лет
В Азербайджане названо число избирателей в возрасте 100 и более лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
По словам председателя ЦИК Мазахира Панахова, число избирателей в возрасте 100 и более лет составляет 259 человек.
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