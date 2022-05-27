В Азербайджане названо число избирателей в возрасте 100 и более лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом было сказано на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По словам председателя ЦИК Мазахира Панахова, число избирателей в возрасте 100 и более лет составляет 259 человек.