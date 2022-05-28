https://news.day.az/society/1465953.html Первые минуты свободы: в Азербайджане исполняется распоряжение о помиловании - ФОТОСЕССИЯ
Первые минуты свободы: в Азербайджане исполняется распоряжение о помиловании - ФОТОСЕССИЯ
27 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с утра 28 мая началось исполнение распоряжения.
Фотограф АМИ Trend Заур Мустафаев посетил ряд пенитенциарных учреждений и запечатлел процесс освобождения помилованных граждан.
Представляем вниманию читателей эти кадры.
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