Первые минуты свободы: в Азербайджане исполняется распоряжение о помиловании
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27 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, с утра 28 мая началось исполнение распоряжения.

Фотограф АМИ Trend Заур Мустафаев посетил ряд пенитенциарных учреждений и запечатлел процесс освобождения помилованных граждан.

Представляем вниманию читателей эти кадры.