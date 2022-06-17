Задержанному СГБ военнослужащему Минобороны вынесли приговор

Начальнику N-ой воинской части Министерства обороны, задержанному в Сумгайыте в результате спецоперации Службы государственной безопасности (СГБ), вынесли приговор, передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo.

Раджаб Халилов (1962 г.р.), проходивший службу в одной из воинских частей в Сумгайыте, был задержан при попытке продать за 15 000 манатов около 100 г ртути неизвестного происхождения. В ходе операции, проведенной в октябре прошлого года, вместе с ним был задержан и некий Видади, который работал ювелиром в Сумгайыте и был посредником при сбыте данного металла.

В отношении обоих лиц было возбуждено уголовное дело по статьям 240.2.1 и 240.2.2 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта, совершенный группой лиц по предварительному сговору и неоднократно) УК АР. Решением Бакинского военного суда они были арестованы.

В ходе расследования было установлено, что военнослужащий вошел в сговор с ювелиром Видади и, найдя покупателя, договорился продать ему ртуть за 15 000 манатов. По завершении сделки, которая состоялась в поселке Гаджи Зейналабдин Тагиев, они были задержаны сотрудниками СГБ. При обыске в доме военнослужащего также были обнаружены 6 г ртути, спрятанные в манометре.

Материалы уголовного дела некоторое время назад были направлены в Абшеронский районный суд. На прошедшем 10 июня заседании Р.Халилов был приговорен к лишению свободы сроком на 4 года, а Видади - 4 года и 6 месяцев.