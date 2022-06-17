AZTV показал эксклюзивные кадры из города Лачин
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Сотрудники Азербайджанского телевидения побывали в Лачине и показали, как город выглядит сегодня.

Как передает Day.Az, соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале AZTV.

Предлагаем вниманию читателей эти эксклюзивные кадры: