https://news.day.az/society/1471772.html AZTV показал эксклюзивные кадры из города Лачин - ВИДЕО
AZTV показал эксклюзивные кадры из города Лачин - ВИДЕО
Сотрудники Азербайджанского телевидения побывали в Лачине и показали, как город выглядит сегодня.
Как передает Day.Az, соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале AZTV.
Предлагаем вниманию читателей эти эксклюзивные кадры:
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