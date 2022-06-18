В системе МВД Азербайджана начал функционировать новый отдел

В системе Министерства внутренних дел Азербайджана произошло изменение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в составе Главного управления полиции города Баку создан отдел противодействия киберхищениям, который уже провел несколько успешных операций.

Отмечается, что аналогичные отделы будут действовать и в других управлениях МВД.