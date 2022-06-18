Сколько стоит пробный экзамен по приему на работу учителей в детские музыкальные школы?

17 июля состоится пробный экзамен по приему на работу учителей в детские школы и центры музыки, искусства, живописи, мугама, ашугов.

Как передает Day.Az, регистрация кандидатов на экзамен будет проводиться на сайте Государственного экзаменационного центра с 09:00 20.06.2022 до 17:00 07.07.2022.

Регистрации для пробного экзамена будет активирована в указанные даты.

Сумма оплаты за участие в пробных экзаменах 40 манатов (включая НДС).