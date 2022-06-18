https://news.day.az/society/1471871.html Сколько стоит пробный экзамен по приему на работу учителей в детские музыкальные школы?
Сколько стоит пробный экзамен по приему на работу учителей в детские музыкальные школы?
17 июля состоится пробный экзамен по приему на работу учителей в детские школы и центры музыки, искусства, живописи, мугама, ашугов.
Как передает Day.Az, регистрация кандидатов на экзамен будет проводиться на сайте Государственного экзаменационного центра с 09:00 20.06.2022 до 17:00 07.07.2022.
Регистрации для пробного экзамена будет активирована в указанные даты.
Сумма оплаты за участие в пробных экзаменах 40 манатов (включая НДС).
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