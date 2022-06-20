Сколько иностранцев задержаны за наркотики в Азербайджане?

Обнародовано число иностранцев, задержанных за наркотики в Азербайджане

Как сообщили Day.Az в постоянно действующей рабочей группе Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств, к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков были привлечены 3 065 человек.

Из лиц, привлеченных к уголовной ответственности, 56 являются иностранными гражданами.

20 из них - граждане Исламской Республики Иран, 17 - Российской Федерации, 8 - Турции, 7 - Грузии, 3 - Украины, 1 - Туркменистана.

Всего у иностранных граждан были изъяты 595 килограммов 197,906 грамма различных видов наркотических средств, 532 килограмма 661,812 грамма и 925 таблеток психотропных веществ и 1,125 грамма сильнодействующих веществ, 4 килограмма 865 граммов конопли.