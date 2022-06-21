Какой погоды ждать завтра?

Обнародован прогноз погоды на 22 июня.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем - 30-35° тепла, местами 37° тепла, в Баку ночью - 21-23° тепла, днем - 34-36° тепла.

Атмосферное давление опустится с 749 мм ртутного столба до 746 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются переменные грозовые дожди. Западный ветер днем местами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 19-24° тепла, днем - 33-38° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 18-23° тепла.