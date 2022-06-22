В Самухе убит 33-летний мужчина

В прокуратуру Самухского района поступила информация об убийстве 22 июня, около 01:00, на территории села Физули Джавида Алиева (1989 г.р.).

Как сообщили Day.Az в надзорном органе, в ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что мужчину умышленно убил его знакомый Медет Тагиев (1990 г.р.), ударив ножом во время возникшего между ними конфликта.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

М.Тагиев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

По данному факту продолжается расследование.