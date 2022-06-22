https://news.day.az/society/1472979.html В Самухе убит 33-летний мужчина
В Самухе убит 33-летний мужчина
В прокуратуру Самухского района поступила информация об убийстве 22 июня, около 01:00, на территории села Физули Джавида Алиева (1989 г.р.).
Как сообщили Day.Az в надзорном органе, в ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что мужчину умышленно убил его знакомый Медет Тагиев (1990 г.р.), ударив ножом во время возникшего между ними конфликта.
По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.
М.Тагиев задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.
По данному факту продолжается расследование.
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