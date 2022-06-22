Жители Шеки проводили незаконные раскопки на территории исторического памятника

20 июня в Шекинский районный отдел полиции поступила информация о проведении незаконных раскопок на территории исторического памятника в селе Орта Зейзид района.

Как сообщили Day.Az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли важные для расследования дела вещественные доказательства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что незаконные раскопки проводили жители района Шамиль Керимов и Байрам Агамамедов. В своих показаниях они сообщили, что не нашли никаких ценных исторических предметов во время раскопок.

По факту проводится расследование.