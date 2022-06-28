https://news.day.az/society/1474547.html Обнародована фактическая погода в Азербайджане
Обнародована фактическая погода в Азербайджане
По данным на 10:00 28 июня, в большинстве районов Азербайджана наблюдалась погода без осадков. Однако вечером 27 июня и в ночь на 28 июня в ряде регионов местами прошли ливневые дожди.
Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в Гедабее выпало 16, в Шамкире - 5, в Дашкесане - 2 мм осадков.
Скорость северо-западного ветра достигала в Баку 23, в Бина - 18, в Пираллахи, Сумгайыте - 17, на острове Чилов - 15 м/с.
По данным метеостанции Нефтяные Камни, высота волн на Каспии достигала 2,2 метра.
Накануне вечером в Гедабейском районе выпал град диаметром 33-35 мм.
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