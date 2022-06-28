В Баку 12 человек получили солнечный удар

"Находиться на открытом воздухе, и особенно под солнцем в жаркие летние дни, рекомендуется до 10 часов утра и после 6 часов вечера. Находясь под открытым солнцем, для защиты от пигментных пятен, лучше использовать солнцезащитный крем. Наносить крем на кожу следует минут за двадцать до выхода".

Как передает Day.Az, об этом заявил специалист-эксперт Министерства здравоохранения, терапевт Закир Гулиев, отвечая на поступающие в аккаунты министерства в соцсетях вопросы о перегреве и солнечном ударе в летний сезон.

- Закир муаллим, чем отличается тепловой удар от солнечного?

- Тепловой удар - это остро развивающееся болезненное состояние, обусловленное перегреванием организма в результате длительного воздействия высокой температуры. Тепловой удар - результат общего перегревания организма, в том числе под воздействием солнечных лучей.

Солнечный удар, являясь разновидностью теплового, возникает в результате прямого воздействия солнечных лучей непосредственно на голову и верхнюю часть шеи.

Тепловой удар происходит быстрее, чем солнечный. При тепловом ударе солнца может и не быть: беспрерывная работа в теплой одежде, не пропускающей воздух, обезвоживание организма, длительная ходьба в жаркую погоду или несколько часов пребывания в непроветриваемом, душном помещении могут вызвать тепловой удар.

Основные признаки теплового удара - общая слабость, постоянная сонливость, головная боль, головокружение.

- Каковы симптомы солнечного удара?

- Главные признаки солнечного удара - покраснение лица, очень сильная головная боль и головокружение. После наблюдаются потемнение в глазах, тошнота и в некоторых случаях - рвота. Часто отмечается кровотечение из носа и нарушение зрения. Если не оказать пострадавшему первую помощь, у него может наблюдаться потеря сознания, одышка и ускорение пульса.

Пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух, обязательно в тень, либо поместить его в прохладном, хорошо вентилируемом помещении, уложить с приподнятой головой, расстегнуть воротник. Затем следует положить на голову холодный компресс, опрыскивать тело холодной водой.

При нарушении дыхания следует поднести к носу пострадавшего ватку, смоченную раствором нашатырного спирта.

Если пострадавший теряет сознание, убедились, что пульс и дыхание у него отсутствуют, а врача поблизости нет, рекомендуется сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

- С наступлением жаркой поры количество пострадавших от солнечных и тепловых ударов увеличивается в разы...

- Следует учитывать, что с начала текущего летнего сезона случаев аномально жаркой погоды не зарегистрировано. С начала сезона в Бакинскую городскую станцию скорой и неотложной медицинской помощи поступило 12 обращений. 10 из них получили лечение в стационаре, двум была оказана помощь на месте.

- Какие советы вы бы дали родителям, учитывая, что дети любят гулять в любое время года и в любую погоду?

- Во избежание воздействия прямых солнечных лучей в первую очередь следует прикрывать голову ребенка панамкой или платком. Помимо этого, рекомендуется на пляже чередовать песочные ванны с купанием, чтобы не допустить перегрева.

В рацион ребенка, особенно в дневные часы и во время загара, следует включить овощи и фрукты. Помимо этого, нельзя ограничивать потребление жидкости. Рекомендуется отдавать предпочтение негазированным напиткам и несладким компотам.

При соблюдении вышеперечисленных профилактических мер тепловой удар обойдет ребенка стороной.

Кроме того, взрослым тоже следует носить солнцезащитные очки, головной убор с козырьком, а также использовать пляжные зонтики. При этом одежда должна быть легкая, из светлого хлопчатобумажного материала. Кроме того, рекомендуется побольше принимать жидкости, особенно чистой, прохладной воды.

Следует также учитывать, что излишние физические нагрузки в очень жаркую погоду могут быть опасны для здоровья человека.