https://news.day.az/society/1474828.html В реку Хакари в Зангилане выпущены мальки ручьевой форели - ФОТО
В реку Хакари в Зангилане выпущены мальки ручьевой форели - ФОТО
Представители дипломатического корпуса и члены международных организаций в Азербайджане выпустили мальков ручьевой форели в реку Хакари в Зангилане.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это мероприятие прошло в преддверии открытия международной конференции на тему "Содействие партнерству и деятельности в устойчивом управлении водными ресурсами", которая состоится сегодня в "умном" селе Агалы Зангиланского района.
Гостям рассказали о работах по реконструкции на освобожденных землях, деятельности в сфере восстановления экологии региона.
Также отмечалось, что таким образом будет увеличена популяция включенной в Красную книгу ручьевой форели.
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