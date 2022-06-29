В реку Хакари в Зангилане выпущены мальки ручьевой форели

Представители дипломатического корпуса и члены международных организаций в Азербайджане выпустили мальков ручьевой форели в реку Хакари в Зангилане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это мероприятие прошло в преддверии открытия международной конференции на тему "Содействие партнерству и деятельности в устойчивом управлении водными ресурсами", которая состоится сегодня в "умном" селе Агалы Зангиланского района.

Гостям рассказали о работах по реконструкции на освобожденных землях, деятельности в сфере восстановления экологии региона.

Также отмечалось, что таким образом будет увеличена популяция включенной в Красную книгу ручьевой форели.