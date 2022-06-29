На одной из улиц Баку частично ограничат движение транспорта

С 08:00 30 июня до 20:00 3 июля в связи с ремонтными работами будет частично ограничено движение транспорта на улице Алескера Алекперова в Ясамальском районе Баку.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана.

В агентстве призвали водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения при движении в районе проведения ремонтных работ в указанные сроки.