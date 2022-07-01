Вильям Гаджиев может сесть в тюрьму на 13 лет

Завершено судебное расследование по уголовному делу бывшего главы Имишли Вильяма Гаджиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодня на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева выступил государственный обвинитель Рауф Малышов.

Прокурор просил для Вильяма Гаджиева 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Процесс продолжится 8 июля.

Отметим, что Вильям Гаджиев был задержан в ходе спецоперации Службы государственной безопасности (СГБ).

Бывшему главе ИВ предъявлено обвинение по статьям УК 179.3.2 (присвоение или растрата в особо крупном размере), 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями), 311.3.3 (получение в крупных размерах), 313 (служебный подлог) и 228 (незаконное хранение оружия).