https://news.day.az/society/1475488.html Сколько иностранных дипломов не признаны в Азербайджане?
Сколько иностранных дипломов не признаны в Азербайджане?
По 208 из поступивших в июне 287 обращений были приняты положительные решения и вручены соответствующие свидетельства, а на обращения 79 человек был дан отрицательный ответ.
Как сообщили Day.Az в Агентстве по обеспечению качества в образовании, из России поступило 88 обращений, из Турции - 71, из Украины - 66, из Грузии - 15, из Королевства Северной Ирландии и Великобритании - 7, из других стран - 40.
Что касается специальностей, по которым поступило больше всего обращений, то по юриспруденции обратились 42 человека, по экономике - 23, по медицине - 22, по управлению бизнесом - 18, по менеджменту - 14.
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