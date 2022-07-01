Сколько иностранных дипломов не признаны в Азербайджане?

По 208 из поступивших в июне 287 обращений были приняты положительные решения и вручены соответствующие свидетельства, а на обращения 79 человек был дан отрицательный ответ.

Как сообщили Day.Az в Агентстве по обеспечению качества в образовании, из России поступило 88 обращений, из Турции - 71, из Украины - 66, из Грузии - 15, из Королевства Северной Ирландии и Великобритании - 7, из других стран - 40.

Что касается специальностей, по которым поступило больше всего обращений, то по юриспруденции обратились 42 человека, по экономике - 23, по медицине - 22, по управлению бизнесом - 18, по менеджменту - 14.