В Физули инженер скончался в результате несчастного случая

В прокуратуру Физулинского района поступила информация о смерти Микаила Насирова (1958 г.р.) на территории села Газахлар 3 июля около 11:00.

Как передает Day.Az в ходе следствия, проведенного надзорным органом, было установлено, что М.Насиров, работавший инженером-электриком Физулинского управления оросительных систем, погиб в результате поражения электрическим током при ремонте насоса колодца, расположенного в указанном селе.

По данному факту в районной прокуратуре ведется расследование.