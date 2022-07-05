Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 6 июля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но в первой половине дня местами на полуострове возможны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем - 30-34° тепла. В Баку ночью 21-23° тепла, днем - 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых районах Большого Кавказа ожидаются кратковременные грозовые дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем - 31-36° тепла, в горах ночью - 8-13° тепла, днем - 16-21° тепла.