https://news.day.az/society/1484839.html Житель Агдаша обманом присвоил деньги знакомого
Житель Агдаша обманом присвоил деньги знакомого
В прокуратуру Агдашского района поступило обращение местного жителя о том, что его знакомый Парвин Алиев (1987 г.р.) присвоил его деньги.
Как передает Day.Az со ссылкой на районную прокуратуру, в ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что П.Алиев обещал трудоустроить сына знакомого в госстрктуру, получив от него 7 500 манатов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) УК АР.
Расследование продолжается.
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