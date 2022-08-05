Гаджи Шахин жестко отреагировал на нападение на азербайджанское посольство в Лондоне

"Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании группы лиц, называющих себя мусульманами, можно однозначно назвать актом вандализма. Такое поведение не имеет ничего общего с исламом".

Как передает Day.Az, об этом "İctimai TV" заявил полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа, религиозный деятель гаджи Шахин Гасанли, комментируя вчерашние события в Лондоне.

По мнению теолога, такие радикальные группировки не смогут добиться своих целей:

"Таким образом они хотят нанести ущерб имиджу Азербайджана. Эти группы подчиняются органам спецслужб многих стран и действуют по их указаниям".

Подробнее - в сюжете: