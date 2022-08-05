https://news.day.az/society/1484895.html Гаджи Шахин жестко отреагировал на нападение на азербайджанское посольство в Лондоне - ВИДЕО
Гаджи Шахин жестко отреагировал на нападение на азербайджанское посольство в Лондоне - ВИДЕО
"Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании группы лиц, называющих себя мусульманами, можно однозначно назвать актом вандализма. Такое поведение не имеет ничего общего с исламом".
Как передает Day.Az, об этом "İctimai TV" заявил полномочный представитель председателя Управления мусульман Кавказа, религиозный деятель гаджи Шахин Гасанли, комментируя вчерашние события в Лондоне.
По мнению теолога, такие радикальные группировки не смогут добиться своих целей:
"Таким образом они хотят нанести ущерб имиджу Азербайджана. Эти группы подчиняются органам спецслужб многих стран и действуют по их указаниям".
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