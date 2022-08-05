Тяжелое ДТП в Азербайджане
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На автодороге Габала-Агдаш произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня вечером на территории Габалинского села Савалан.

Четверо пострадавших доставлены в больницу.

По данному факту отделом полиции Габалинского района проводится расследование.