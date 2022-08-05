https://news.day.az/society/1485006.html Тяжелое ДТП в Азербайджане - есть погибший и раненые
Тяжелое ДТП в Азербайджане - есть погибший и раненые
На автодороге Габала-Агдаш произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня вечером на территории Габалинского села Савалан.
Четверо пострадавших доставлены в больницу.
По данному факту отделом полиции Габалинского района проводится расследование.
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