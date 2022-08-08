Стало известно о состоянии пострадавших при аварии на трассе Баку-Алят

Пять человек, пострадавших сегодня утром в результате автомобильной аварии на дороге Баку-Алят, доставлены в Клинический медицинский центр.

Как передает Day.Az со ссылкой на центр, одного из пострадавших, 1988 года рождения, госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии в связи с относительно тяжелым состоянием, говорится в сообщении пресс-службы Клинического медицинского центра.

У других пострадавших - 1997 и 1990 года рождения - были обнаружены травмы гортани, 1978 года рождения - перелом носовой кости, 1988 года рождения - перелом костей голени, каждому из них была оказана соответствующая медицинская помощь.

Четверо из пяти пострадавших уже выписаны домой после оказания первой помощи.