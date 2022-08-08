В Азербайджане будет создана база данных по шехидам, членам их семей и ветеранам войны

Соответствующими решениями Кабинета министров Азербайджана утверждены "Порядок ведения реестра лиц, которым присвоен статус шехидов и семей шехидов" и "Порядок ведения реестра ветеранов войны".

Решения приняты в целях обеспечения исполнения указов Президента Азербайджанской Республики от 17 июня 2021 года.

Согласно новым правилам, реестры ветеранов войны, а также лиц, которым присвоен статус шехидов и семей шехидов, будут вестись в электронной форме в централизованной информационной системе министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в министерстве, основная цель реестров - создание единой информационной базы данных о шехидах, членах семей шехидов, инвалидах и ветеранах войны, а также автоматизация сбора, обработки, хранения и поиска соответствующей информации о них.

Создание единой информационной базы по шехидам, членам их семей, инвалидам и ветеранам войны позволит в будущем при обращении граждан в государственные органы определять статус соответствующих категорий лиц в режиме реального времени, гибко и в проактивном порядке рассматривать вопросы социального обеспечения, говорится в сообщении минтруда.