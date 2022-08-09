https://news.day.az/society/1485673.html В Баку произошла цепная авария - ВИДЕО
В Баку произошла цепная авария - ВИДЕО
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как некий автомобиль остановился посреди дороги в связи с неисправностью. Это и спровоцировало цепную аварию: некоторые из ехавших позади машин из-за высокой скорости стали врезаться друг в друга.
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