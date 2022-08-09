В Баку произошла цепная авария

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как некий автомобиль остановился посреди дороги в связи с неисправностью. Это и спровоцировало цепную аварию: некоторые из ехавших позади машин из-за высокой скорости стали врезаться друг в друга.