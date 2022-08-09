Задержана женщина, представлявшаяся военнослужащей в соцсетях

Сотрудники полиции задержали жительницу Сальянского района, которая размещала видео в социальных сетях и представлялась военнослужащей.

Как сообщили Day.Az в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в отношении гражданки Р. Б. (1992 года рождения), размещавшей с профиля hərbi226 видео и представлявшейся сотрудницей военной полиции "Гюляр Ахмедовой", был составлен протокол.

Собранные по делу материалы направлены в суд в связи с тем, что в действиях данного лица присутствуют признаки нарушения статьи 534 Кодекса об административных проступках.

Также были изъяты обнаруженные в доме Р. Б. комплекты военной формы.

Сотрудники полиции провели с ней профилактическую беседу.