Задержана женщина, представлявшаяся военнослужащей в соцсетях
Сотрудники полиции задержали жительницу Сальянского района, которая размещала видео в социальных сетях и представлялась военнослужащей.
Как сообщили Day.Az в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, в отношении гражданки Р. Б. (1992 года рождения), размещавшей с профиля hərbi226 видео и представлявшейся сотрудницей военной полиции "Гюляр Ахмедовой", был составлен протокол.
Собранные по делу материалы направлены в суд в связи с тем, что в действиях данного лица присутствуют признаки нарушения статьи 534 Кодекса об административных проступках.
Также были изъяты обнаруженные в доме Р. Б. комплекты военной формы.
Сотрудники полиции провели с ней профилактическую беседу.
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