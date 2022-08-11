https://news.day.az/society/1486251.html Объявлен прием на должность замдиректора в столичных школах
Объявлен прием на должность замдиректора в столичных школах
Управление образования города Баку объявило конкурс по набору в подведомственные общеобразовательные учреждения на должности заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, организатора внешкольной и внеклассной работы с детьми.
Как сообщили Day.Az в управлении, желающие занять указанные должности, с 11 августа могут зарегистрироваться на портале anket.edu.az.
Процесс регистрации завершится 22 августа в 18:00.
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