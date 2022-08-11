Объявлен прием на должность замдиректора в столичных школах

Управление образования города Баку объявило конкурс по набору в подведомственные общеобразовательные учреждения на должности заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, организатора внешкольной и внеклассной работы с детьми.

Как сообщили Day.Az в управлении, желающие занять указанные должности, с 11 августа могут зарегистрироваться на портале anket.edu.az.

Процесс регистрации завершится 22 августа в 18:00.