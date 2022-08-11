Как долго продлится жаркая погода?

С 11 по 18 августа, по прогнозам синоптиков, максимальная температура воздуха в Азербайджане составит 35-37, местами достигая 39 градусов тепла.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в некоторых районах Азербайджана ожидается повышение максимальной температуры воздуха до 35-39 градусов тепла, местами до 41-42, в горах - до 25-30 градусов тепла.