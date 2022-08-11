Будет ли обязательной в Азербайджане четвертая доза вакцины?

В последние дни ходят слухи о том, что четвертая доза вакцины против коронавируса станет обязательной на фоне роста случаев заражения в Азербайджане. Утверждается, что к осени заболеваемость возрастет еще больше, и начнется процесс введения населению четвертой дозы прививки.

Как передает Day.Az, комментируя эту информацию, руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), врач-инфекционист Васиф Алиев заявил modern.az, что в мире нет единого мнения по поводу четвертой дозы вакцины против COVID-19.

"Но, учитывая нынешнюю ситуацию, могу сказать, что ее введение в Азербайджане не будет обязательным. Каждый может получить ее на добровольной основе. Но если в ближайшие дни показатели заражения изменятся, могут быть приняты и другие решения", - сказал он.

На сегодняшний день в стране введены 13 832 547 доз вакцины от COVID-19. При этом 5 369 091 человек получил первую дозу препарата, 4 859 079 - вторую, 3 348 027 - третью и большее количество доз, 256 350 - "бустерную" после позитивного результата.