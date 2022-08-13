https://news.day.az/society/1486852.html Какой погоды ждать в воскресенье? - ПРОГНОЗ
Какой погоды ждать в воскресенье? - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, ветер юго-восточный, сообщили Day.Az в Бюро гидрометеорологических прогнозов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 24-28, днем - 34-37, местами 39 градусов тепла, в Баку ночью - 25-27, днем - 37-39 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 40-50 процентов.
В районах Азербайджана завтра без осадков, ожидается умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 35-39, местами - 41 градус тепла, в горах ночью - 13-18, днем - 22-27 градусов тепла.
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