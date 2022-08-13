https://news.day.az/society/1486940.html Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане был вакцинирован от коронавируса (COVID-19) 1 651 человек.
Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 255, вторую дозу получили 169, бустерную дозу - 1 034 человека.
Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 193 человек.
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