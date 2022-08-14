https://news.day.az/society/1486996.html Микаил Джаббаров назвал завоевание азербайджанскими борцами 23 медалей высоким результатом
Микаил Джаббаров назвал завоевание азербайджанскими борцами 23 медалей высоким результатом
"На V Играх Исламской Солидарности наши борцы были запомнились успешными выступлениями. Высокий результат, показанный нашими пехлеванами, завоевавшими на Исламиаде 23 медали, из них 8 золотых, еще больше укрепляет веру в будущее азербайджанской борьбы".
Как передает Day.Az, об этом написал в Twitter министр экономики, президент Федерации Борьбы Азербайджана (ФБА) Микаил Джаббаров.
Он также направил поздравления с связи с блестящей победой борцам и тренерскому составу, достойно представляющим нашу команду и страну на V Играх Исламской Солидарности.
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