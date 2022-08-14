Авария на трассе Баку-Губа

На трассе Баку-Губа, в направлении Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По предварительным данным, в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.

После аварии в одной из машин произошло задымление. На место происшествия привлечены пожарные МЧС, а также бригада скорой помощи.