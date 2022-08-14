https://news.day.az/society/1487024.html Авария на трассе Баку-Губа - ФОТО
Авария на трассе Баку-Губа - ФОТО
На трассе Баку-Губа, в направлении Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По предварительным данным, в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.
После аварии в одной из машин произошло задымление. На место происшествия привлечены пожарные МЧС, а также бригада скорой помощи.
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