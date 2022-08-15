https://news.day.az/society/1487453.html В Азербайджане выявлены еще 110 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлены еще 110 случаев заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлены 110 случаев заражения коронавирусом, 117 человек вылечились, четыре человека скончались, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 805 213 случая заражения коронавирусной инфекцией, 792 230 человек вылечились, 9 777 - скончались, число активных больных составляет 3 206.
За последние сутки в стране проведены 2 002 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 097 152.
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