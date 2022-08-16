Эта станция метро будет работать в усиленном режиме

В связи с международной игрой футбольного клуба "Карабах", которая пройдет 17 августа, станция метро "Гянджлик" будет работать в усиленном режиме.

Об этом Day.Az сообщили в ЗАО "Бакинский метрополитен".

"В связи с массовым мероприятием, которое начнется в 20:45 на Республиканском стадионе им. Тофига Бахрамова, будут выделены дополнительные сотрудники в соответствии с графиком дежурства. Кроме того, меры предосторожности также будут предусмотрены на станциях "Нариман Нариманов" и "28 Мая".

Отметим, что "Карабах" встречается с чешской "Викторией".