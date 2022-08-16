Продолжается пожар в лесах Габалы

В Габалинском районе в лесном массиве, расположенном в горной местности вблизи сел Абрых и Тиканлы, произошел пожар. Несмотря на высокогорную местность, сильную жару и ветреную погоду, что затрудняет тушение пожара, ведутся работы по предотвращению распространения огня и тушению пожара. На территории горят кустарники, сухая трава и деревья. В тушении пожара принимают участие сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС, вертолет авиационного отряда и сотрудники центра лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет видеоматериал с территории, где произошел пожар.