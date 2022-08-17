На берегу Каспия в Сумгайыте обнаружены тела мужчины и женщины

Установлены личности людей, тела которых были обнаружены в море в Сумгайыте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это Пашаева Вюсаля Чингиз гызы (1988 г.р.) и Азизли Фарид Тельман оглу (1993 г.р.). Стало известно, что они утонули в море.

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В Сумгайыте в море обнаружены два тела.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на Сумгайытском побережье Каспийского моря, на территории одного из центров отдыха найдены тела мужчины и женщины в возрасте 40-45 лет. Предполагается, что они были супругами, их личности еще не установлены.

Тела переданы по назначению.

По факту проводится расследование.