https://news.day.az/society/1487856.html На берегу Каспия в Сумгайыте обнаружены тела мужчины и женщины
На берегу Каспия в Сумгайыте обнаружены тела мужчины и женщины
Установлены личности людей, тела которых были обнаружены в море в Сумгайыте.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это Пашаева Вюсаля Чингиз гызы (1988 г.р.) и Азизли Фарид Тельман оглу (1993 г.р.). Стало известно, что они утонули в море.
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В Сумгайыте в море обнаружены два тела.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на Сумгайытском побережье Каспийского моря, на территории одного из центров отдыха найдены тела мужчины и женщины в возрасте 40-45 лет. Предполагается, что они были супругами, их личности еще не установлены.
Тела переданы по назначению.
По факту проводится расследование.
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