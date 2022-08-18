Обнародованы итоги мониторинга в сфере забоя скота и продажи мяса
Depozit faizini öncədən al!

В рамках контрольных мероприятий Агентство пищевой безопасности Азербайджана совместно с сотрудниками министерства внутренних дел и местных органов исполнительной власти 8-12 августа осуществило мониторинг 58 пунктов забоя скота и продажи мяса.

Как сообщили Day.Az в четверг в агентстве, в ходе мониторинга были выявлены случаи забоя скота и продажи мяса в условиях, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям, вне специально отведенных для торговли мест, а также продажи мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы. В отношении 13 пунктов забоя скота и продажи мяса были приняты административные меры, 36 владельцев объектов, допустивших недочеты, были предупреждены.

Пункты забоя скота и продажи мяса, в отношении которых были приняты административные меры:

 

Субъект предпринимательства

Адрес

Сфера деятельности

Выявленные недостатки

Принятые меры

1

Гейдаров Фахраддин Негдали оглу

улица Ильгара Мамедова, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку

пункт по продаже мяса

забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест

административный штраф

2

Алиев Рауф Сарвар оглу

улица Нариманова, 7, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку

пункт по забою скота и продаже мяса

забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест

административный штраф

3

Мансимов Гасанага Зумруд оглу

улица Саттара Бахлулзаде, 71, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку

пункт по забою скота и продаже мяса

забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест

административный штраф

4

Джафаров Сехавет Абульфат оглу

Раманинская дорога, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку

пункт по забою скота и продаже мяса

забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест

административный штраф

5

Велиев Мехман

в окрестностях школы №316, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку

пункт по забою скота и продаже мяса

забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест

административный штраф

6

Велиев Мехман

улица Самира Алиева, поселок Бюльбюля, Сураханский район, города Баку

пункт по забою скота и продаже мяса

забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест

административный штраф

7

Абдиев Талех Мамед оглу

Территория ОАО "Шеки базар"

пункт по продаже мяса

забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы

административный штраф

8

Исрафилов Агамалы Раджаб оглу

Территория ОАО "Шеки базар"

пункт по продаже мяса

забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы

административный штраф

9

Алханов Вусал Рахим оглу

Территория ОАО "Шеки базар"

пункт по продаже мяса

забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы

административный штраф

10

Абдуллаев Искендер Гусейн оглу

Территория ОАО "Шеки базар"

пункт по продаже мяса

забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы

административный штраф

11

Гургунаев Ахмед Рамазан оглу

село Даначи Загатальского района

пункт по продаже мяса

забой скота и продажа мяса без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы

административный штраф

12

Ибадов Мобил Илдырым оглу

проспект Г. Алиева,

Агджабеди

пункт по забою скота и продаже мяса

забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест

административный штраф

13

Баратлы Эльшан Ровшан оглу

проспект Г. Алиева,

Ətraflı
 
 
Ads by 
0
Reklamınızı SmartBee ilə effektiv edin.

Агджабеди

пункт по забою скота и продаже мяса

забой скота и продажа мяса в местах, не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям и вне специально отведенных для торговли мест

административный штраф

Aгентство вновь призывает лиц, занимающихся забоем скота, соблюдать требования законодательства.