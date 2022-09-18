Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 900 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 173, вторую дозу получили 152 человека, "бустерную" дозу - 498 человек. Число вакцинированных "бустерной" дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 77.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 881 406, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 379 391, вторую дозу получили 4 866 032, "бустерную" дозу - 3 374 921 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 261 062 человека.