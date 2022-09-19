https://news.day.az/society/1496704.html Тяжелое ДТП в Гёйчае, погибли 13-летний школьник и водитель – ФОТО
Тяжелое ДТП в Гёйчае, погибли 13-летний школьник и водитель – ФОТО
Установлены личности погибших в ДТП в Гёйчайском районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня примерно в 18:00 на участке автомагистрали Гёйчай-Уджар, проходящем через село Халитли Гёйчайского района, легковой автомобиль марки "ВАЗ 2106" (23-BN-169), за рулем которого находился житель села Эльтон Гасымов, сошел с трассы и врезался в забор. В результате аварии водитель и пассажир, житель села, школьник Мурад Ибрагимов (2009 г.р.), севший в машину по дороге и ехавший в магазин, скончались от тяжелых травм.
По факту проводится расследование.
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