Министерство внесло ясность в вопрос об автобусных рейсах в Карабах

Ранее министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана распространило сообщение касательно переноса на другие даты запланированных на 15, 16 и 17 сентября поездок регулярными автобусами на освобожденные территории страны - в Шушу, Агдам и Физули.

В ответ на запрос Trend по вопросу сроков возобновления рейсов в министерстве сообщили, что выполнение автобусных рейсов на освобожденные территории продолжается в соответствии с графиком, передает Day.Az.

"Были перенесены на другие даты лишь несколько рейсов на прошлой неделе, о чем пассажиры были проинформированы за два дня до поездки", - сказали в ведомстве.