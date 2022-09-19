https://news.day.az/society/1496711.html Министерство внесло ясность в вопрос об автобусных рейсах в Карабах
Министерство внесло ясность в вопрос об автобусных рейсах в Карабах
Ранее министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана распространило сообщение касательно переноса на другие даты запланированных на 15, 16 и 17 сентября поездок регулярными автобусами на освобожденные территории страны - в Шушу, Агдам и Физули.
В ответ на запрос Trend по вопросу сроков возобновления рейсов в министерстве сообщили, что выполнение автобусных рейсов на освобожденные территории продолжается в соответствии с графиком, передает Day.Az.
"Были перенесены на другие даты лишь несколько рейсов на прошлой неделе, о чем пассажиры были проинформированы за два дня до поездки", - сказали в ведомстве.
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