В Гяндже задержан мужчина, убивший 17-летнего юношу
20 сентября около 06:00 в прокуратуру города Гянджа поступила информация о том, что Гасан Новрузов (2005 г.р.) от полученных ранений скончался в больнице.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в надзорном органе.
На основании проведенных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения, что 19 сентября около 23:00 знакомый Гасана Новрузова - Азер Мовсумов 1984 года рождения убил его, нанеся ножевые ранения.
По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности) УК АР.
Азер Мовсумов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.
Расследование продолжается.
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