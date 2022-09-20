В Гяндже задержан мужчина, убивший 17-летнего юношу

20 сентября около 06:00 в прокуратуру города Гянджа поступила информация о том, что Гасан Новрузов (2005 г.р.) от полученных ранений скончался в больнице.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в надзорном органе.

На основании проведенных следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения, что 19 сентября около 23:00 знакомый Гасана Новрузова - Азер Мовсумов 1984 года рождения убил его, нанеся ножевые ранения.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (в случае умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего по неосторожности) УК АР.

Азер Мовсумов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Расследование продолжается.